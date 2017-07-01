بالصور.. بدء صرف السلع التموينية للمواطنين بالزيادة الجديدة في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

بدأ بقالو التموين في الإسماعيلية، اليوم السبت، صرف السلع الغذائية لشهر يوليو للمواطنين، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الدعم المقرر للفرد مستحق ليصبح 50 جنيهًا شهريًا بدلًا من 21 جنيهًا.

ورصد "مصراوي" توافد المواطنين لصرف الحصص التموينية على عدد من المحال والمنافذ، ومنها المعرض الدائم للسلع الغذائية بنادى المنتزه.

وأكد عماد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين في الإسماعيلية، توافر جميع السلع والالتزام بقرار الزيادة وتسعيرة التموين، مشيرًا إلى طرح أسماك مزارع قناة السويس بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بنادى المنتزة اعتبارًا من اليوم.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن بدء الوزارة في صرف السلع التموينية، اليوم السبت، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة الدعم، وأكد التزام الشركات المشغلة للبطاقات التموينية بالتوجيهات بتعديل قيمة الدعم على البطاقات بالزيادة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن شركتي الجملة بدأت ضخ ومضاعفة كميات السكر بنسبة 200% ومضاعفة كميات الزيت 150% لإتاحة السلع بعد زيادة قيمة الدعم خلال الشهر الجاري.