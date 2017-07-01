سوريا تنتقد تقرير لجان تقصي حقائق مجزرة خان شيخون
سوريا تنتقد تقرير لجان تقصي حقائق مجزرة خان شيخون
07:03 م السبت 01 يوليو 2017
دمشق - ( د ب أ):
انتقدت وزارة الخارجية السورية تقرير لجان تقصي الحقائق حول مجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون بريف ادلب واعتبرته يستند الى روايات مفبركة ولا تتمتع بمصداقية .
وقالت الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم أن " تقرير لجنة تقصي الحقائق يطالعنا برواية مفبركة ومفتعلة لا تتمتع بأي مصداقية ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال لأنها تبتعد عن المنطق وهي من صنع خيال مريض لا يفكر إلا في حياكة المؤامرات وفي طرق رفع معنويات المجموعات الإرهابية المنهارة إثر الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه على الأرض السورية".
وطالبت الخارجية السورية "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعداد تقارير نزيهة وذات مصداقية لا تخضع لابتزاز الدول والأطراف التي تمنع وصولها إلى الحقيقة وتضر بمصداقيتها ومهنيتها واستقلالها. "
وقتل العشرات أغلبهم نساء واطفال في قصف بالسلاح الكيماوي على مدينة خان شيخون في ريف ادلب مطلع ابريل الماضي واتهم النظام السوري بارتكاب المجزرة.
وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية بعشرات الصواريخ مطار الشعيرات العسكري الذي يتبع قوات النظام والذي قيل بأن الطائرة التي قصفت بلدة خان شيخون أقلعت منه .
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