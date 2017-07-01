بالصور.. الهيئة العليا للوفد ترفض مقترح "البدوي" بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة

كتبت- مروة شوقي:

رفضت الهيئة العليا، وأمانة المرأة واتحاد الشباب بحزب الوفد، السبت، اقتراح الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

وأشارت الهيئة، في اجتماعها اليوم، إلى أن للبدوي دور كبير طوال فترة رئاسته في إعلاء كلمة الوفديين والعمل من إجل الحزب وشبابه.

وهلل الحاضرون لقرار الهيئة، وعلت الهتافات المؤيدة لـ"البدوي" والداعية لاستمراره حتى انتهاء فترة رئاسته للحزب.

وكانت الهيئة رفضت بشكل رسمي، الاستقالة التي تقدم بها النائب بهاء أبو شقة، سكرتير عام الحزب.

وأكدت الهيئة، استمرار العمل ببرنامج الحزب، والمشاركة في كافة القضايا الوطنية، لتفعيل دوره ورسالته الرافضة لزيادة الأسعار والحرص على استقرار الدولة المصري.

وكان أبو شقة، تقدم باستقالة مكتوبة في 21 يونيو الماضي، مكونة من ثلاث صفحات لأمانة صندوق الحزب، مؤكدًا فيها اعتراضه على سياسات الحزب وتوجهاته خلال الفترة الأخيرة وكان منها موقف الحزب من اتفاقية "تيران وصنافير".

وشهد الوفد حالة من الانقسام بين قياداته بشأن اتفاقية "تيران وصنافير"، حيث أقر فريق بسعودية الجزيرتين، وذهب آخرون للتمسك بمصريتهما وضرورة طرح اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية للاستفتاء الشعبي.