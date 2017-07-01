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اختبار طبي لـ«إكرامي» بسبب الإصابة

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اختبار طبي لـ«إكرامي» بسبب الإصابة اختبار طبي لـ«إكرامي» بسبب الإصابة

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة و أحمد سعيد

خضع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي، عقب مباراة الفريق أمام زاناكو الزامبي، التي أقيمت عصر اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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واشتكى إكرامي من آلام في الظهر حيث تحامل اللاعب على نفسه وشارك في لقاء زاناكو وهو يعاني من الإصابة.

وقام الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، بفحص اللاعب طبيا عقب المباراة، والتأكد من سلامته من أي إصابة، وطمأن اللاعب على حالته ووضع له برنامجًا علاجيا للتخلص من الآلام.

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التحرير

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