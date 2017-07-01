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حسام البدري: كنا الأحق بالفوز.. ومباراة القطن لن تكون سهلة

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حسام البدري: كنا الأحق بالفوز.. ومباراة القطن لن تكون سهلة حسام البدري: كنا الأحق بالفوز.. ومباراة القطن لن تكون سهلة

التحرير

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أعرب  حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن رضاه لأداء اللاعبين خلال مواجهة زاناكو الزامبي، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق لعب على الفوز من الدقيقة الأولى.  

وقال البدري عقب المباراة، إن الأهلي لعب على الفوز وحصد الثلاث نقاط وهوما كشفته الفرص الكثيرة التي صنعها الفريق للتسجيل، لافتا إلى أن اللاعبين واجهوا سوء حظ غريبا خلال لقاء زاناكو.

وأضاف المدير الفني للأهلي، أن الفريق أهدر العديد من الفرص كانت أبرزها في العارضة وضغط على دفاعات زاناكو طيلة أوقات اللقاء، مشيرا إلى أن الفريق الزامبي لعب أمام الأهلي بطريقة دفاعية خلال المباراتين في وزامبيا ونجح في الحصول على نقطة في كل لقاء بفضل سوء التوفيق الذي عانى منه الأهلي.

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وأوضح البدري، أن الجولة الأخيرة ستكون صعبة للغاية على كل الفرق، فزاناكو سيعاني كثيرا أمام الوداد على ملعبه، وأيضا لقاء الأهلي والقطن لن يكون سهلا، لكنه واثق من قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز وحسم الصعود لدور الثمانية.

وأكد البدري أن الفريق يمر بمرحلة إحلال وتجديد كل فترة، وهو نفس الأمر الذي واجهه الأهلي في دور المجموعات بالموسم الماضي ولم ينجح في التأهل حينها، لكن حاليا الفريق ينافس بقوة على التأهل ونجح أيضا في التتويج بلقب الدوري الممتاز للعام الثاني على التوالي.

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