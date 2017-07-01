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مدرب زاناكو: سنحسم التأهل من المغرب

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مدرب زاناكو: سنحسم التأهل من المغرب مدرب زاناكو: سنحسم التأهل من المغرب

التحرير

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كتب: أحمد سعيد، أحمد شحاتة

قال مومامبا نومبا المدير الفني لفريق زاناكو الزامبي، إنه كان يتمنى حسم الصعود خلال مباراة فريقه أمام الأهلي ولكن اللاعبين لم يكونوا عند حسن ظنه في هذا اللقاء.

وأضاف مومامبا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "لعبت أمام الأهلي بشكل جيد للغاية وحققت تعادل مرضي بالنسبة لنا".

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وأردف المدير الفني لزاناكو عن مواجهة الوداد في الجولة الأخيرة: "سألعب في المغرب من أجل الفوز لا التعادل".

وتعادل الأهلي أمام زاناكو بدون أهداف ليبقى الفريق الزامبي في صدارة المجموعة الرابعة من البطولة، ويبقى حسم التأهل في الجولة الأخيرة من المجموعة.


 

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التحرير

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