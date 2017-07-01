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إحالة ٥ نواب شاركوا في مؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة ٥ نواب شاركوا في مؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس للتحقيق

06:18 م السبت 01 يوليو 2017

إحالة ٥ نواب شاركوا في مؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس للتحقيق

الثانوية العامة 2017

كتب- أحمد علي:

قال المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قرر إحالة الخمسة نواب الذين سافروا إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، إلى التحقيق.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مجلس النواب اليوم.

وحصل "مصراوي"، على أسماء أعضاء مجلس النواب، الذين شاركوا في مؤتمر المعارضة الإيرانية، وهم: النائب جمال عباس، والنائب البدري ضيف، والنائب محمود محيي الدين، والنائب مرتضى العربي، والنائب داوود والي.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه مجلس النواب، الإذن لأي من النواب بحضور الموتمر. وأعلن المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، أنه ورد لعدد من النواب دعوات شخصية غير رسمية للسفر إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، حيث انتهى مكتب المجلس إلى عدم الموافقة على حضور ذلك المؤتمر أو الإذن بالسفر لهم.

ونفر مجلس النواب، وجود أي تمثيل برلماني رسمي له بهذا المؤتمر.

 

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مصراوي Masrawy

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