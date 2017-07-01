صور| خروج قطار عن القضبان يتسبب فى تعطيل حركة قطارات «طنطا - دمنهور»

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أعلنت هيئة السكة الحديد، السبت، تعطل حركة القطارات على خط «طنطا- قلين- دمنهور»، بعد سقوط عجلات أحد القطارات المتجهة من طنطا إلى قلين.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، السبت، أنه أثناء مرور قطار رقم 465 المتجه من طنطا إلى قلين ما بين قرية سنهور وقراقص بالكيلومتر 67.400، تلاحظ للسائق سقوط بوجي الجرار والعربات من على السكة نتيجة احتمال سرقة بعض بلنجات تثبيت السكة.

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وأضافت الهيئة أنه بالمعاينة الأولية تبين فقدان بعض المهمات الخاصة بتثبيت السكة (بلنجات)، تسببت في سقوط بوجي الجرار وعربات قطار رقم 465 ركاب (طنطا- قلين- سنهور- دمهنور) أثناء سيره بين قرية سنهور وقراقص، وعلى الفور أوقف السائق القطار حرصا على أمن وسلامة الركاب.

وأكدت الهيئة أنه تم الدفع بالأوناش والمعدات لرفع بوجي الجرار والعربات، مشيرة إلى أن الحادث لم يتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية ولا توجد إصابات، وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة بمعرفة السكة الحديد وجارٍ التحقيق.