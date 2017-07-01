برلمانية تشيد بحملة «استثمر فى مصر»

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أشادت النائبة سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالحملة التى تقودها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، للترويج بالخارج للاستثمار فى مصر، تحت شعار "استثمر فى مصر"، لافتة أن هناك رجال أعمال مصريين وطنيين يدعمون هذه الحملات.

وأثنت المصرى، فى تصريحات صحفيه لها اليوم السبت، على قرار إسناد الترويج للحملة لكوادر من الشباب العاملين بوزارة الاستثمار، ممن يملكون كفاءة عالية، وذلك بدلا من اللجوء للشركات الأجنبية، مشيرة إلى أن القرار سيكون له مردود إيجابى.

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وأوضحت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الاعتماد على الشباب سيعطى ثقة أكبر للمستثمر الأجنبى، لافتة إلى أن هناك فرص استثمارية كبيرة سيعرضها الشباب على العالم كله، وسيعرض ما لدى مصر من فرص من خلال الخريطة الاستثمارية.