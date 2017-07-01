أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

برلمانية تشيد بحملة «استثمر فى مصر»

Google+ Print
برلمانية تشيد بحملة «استثمر فى مصر» برلمانية تشيد بحملة «استثمر فى مصر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشادت النائبة سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالحملة التى تقودها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، للترويج بالخارج للاستثمار فى ، تحت شعار "استثمر فى مصر"، لافتة أن هناك رجال أعمال مصريين وطنيين يدعمون هذه الحملات.

وأثنت المصرى، فى تصريحات صحفيه لها اليوم السبت، على قرار إسناد الترويج للحملة لكوادر من الشباب العاملين بوزارة الاستثمار، ممن يملكون كفاءة عالية، وذلك بدلا من اللجوء للشركات الأجنبية، مشيرة إلى أن القرار سيكون له مردود إيجابى.

شاهد أيضا

وأوضحت عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الاعتماد على الشباب سيعطى ثقة أكبر للمستثمر الأجنبى، لافتة إلى أن هناك فرص استثمارية كبيرة سيعرضها الشباب على العالم كله، وسيعرض ما لدى مصر من فرص من خلال الخريطة الاستثمارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول