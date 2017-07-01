«السويدى» عن تحريك أسعار المحروقات: «كان يجب إشراكنا»

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قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات وائتلاف دعم مصر تحت قبة البرلمان، إن اتحاد الصناعات كان يأمل بالمشاركة في اتخاذ مثل هذه القرارات الهامة، لافتًا إلى أنه طالب من قبل بأن تعقد الحكومة اجتماع يضم الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المقاولون واتحاد السياحة إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في تحمل المسئولية في هذا القرار الصعب، وأيضًا للتمهيد وإدراج التعاون المجتمعي وتأهيل جميع الأطراف لتحمل المسئولية ودعم القرارات الاقتصادية الهامة.

وأضاف السويدي، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، أنه لا يمكن لدولة تتجه نحو إصلاح اقتصادي شامل أن تقوم بذلك لقطاع على حساب قطاع أو قطاعات أخرى، مناشدًا رئيس اتحاد الصناعات قطاع الصناعة بأن يتحمل مسئولياته وذلك بعدم زيادة الأسعار وشدد على المصنعين ألا يقوموا بعمل أي زيادة سعرية للمنتجات، لأن تأثير زيادة أسعار المحروقات لا يمثل أكثر من 5 إلى 7 % في أغلب القطاعات الأمر الذي أكدها التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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وتابع: "للمرور بعملية الاصلاح الاقتصادية يجب أن تتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والمواطنين، وذلك مع توفير وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل مستحقيها وذلك حتى تجتاز مصر هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها".

وطالب الحكومة بضرورة إشراك المجتمع المدنى معها فى التشاور والتنسيق للخروج بمثل هذه القرارات الاقتصادية المهمة بشكل سليم، وبعد تأهيل وشرح جيد للرأى العام.