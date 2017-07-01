أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«السويدى» عن تحريك أسعار المحروقات: «كان يجب إشراكنا»

Google+ Print
«السويدى» عن تحريك أسعار المحروقات: «كان يجب إشراكنا» «السويدى» عن تحريك أسعار المحروقات: «كان يجب إشراكنا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات وائتلاف دعم تحت قبة البرلمان، إن اتحاد الصناعات كان يأمل بالمشاركة في اتخاذ مثل هذه القرارات الهامة، لافتًا إلى أنه طالب من قبل بأن تعقد اجتماع يضم الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المقاولون واتحاد السياحة إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في تحمل المسئولية في هذا القرار الصعب، وأيضًا للتمهيد وإدراج التعاون المجتمعي وتأهيل جميع الأطراف لتحمل المسئولية ودعم القرارات الاقتصادية الهامة.

وأضاف السويدي، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، أنه لا يمكن لدولة تتجه نحو إصلاح اقتصادي شامل أن تقوم بذلك لقطاع على حساب قطاع أو قطاعات أخرى، مناشدًا رئيس اتحاد الصناعات قطاع الصناعة بأن يتحمل مسئولياته وذلك بعدم زيادة الأسعار وشدد على المصنعين ألا يقوموا بعمل أي زيادة سعرية للمنتجات، لأن تأثير زيادة المحروقات لا يمثل أكثر من 5 إلى 7 % في أغلب القطاعات الأمر الذي أكدها التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

شاهد أيضا

وتابع: "للمرور بعملية الاصلاح الاقتصادية يجب أن تتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والمواطنين، وذلك مع توفير وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل مستحقيها وذلك حتى تجتاز مصر هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها".

وطالب الحكومة بضرورة إشراك المجتمع المدنى معها فى التشاور والتنسيق للخروج بمثل هذه القرارات الاقتصادية المهمة بشكل سليم، وبعد تأهيل وشرح جيد للرأى العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول