إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب عقب إخلاء سجن في ألمانيا

ريجينسبورج (ألمانيا) - (د ب أ):

عقب إخلاء أحد السجون في مدينة ريجينسبورج الألمانية تمكن خبراء المفرقعات اليوم السبت من إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بنجاح.

ونقلت السلطات نزلاء السجن بحافلات إلى مكان آمن. وقال مدير السجن كريستيان جيسنهارتر: "الإخلاء تم كما كان مخططا وبدون أي معوقات"، موضحا أنه تم إخراج 97 نزيلا من السجن، من بينهم نزلاء تم نقلهم إلى أماكن أخرى قبل أيام قليلة لأسباب صحية.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول موقع الإنشاءات الذي عثر فيه على القنبلة لمساحة تبلغ 400 متر، ما تطلب أيضا إجلاء نحو 1500 ساكن من المنطقة.

وتم العثور على القنبلة التي تزن 225 كيلوجراما يوم الأربعاء الماضي في موقع تشييد ضخم غربي المدينة.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن القنبلة تحوي شحنة متفجرة تزن نحو مئة كيلوجرام.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا شهدت حدثا مشابها في أغسطس الماضي، حيث كان سيجرى إخلاء أحد السجون في مدينة أوجسبورج عقب العثور على قنبلة، إلا أن خبراء المفرقعات تمكنوا من نقلها بعيدا عن السجن لإبطال مفعولها، وبالتالي تم تجنب إجلاء المساجين.

وفي سياق متصل، أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب في مدينة فرانكفورت الألمانية صباح اليوم، بعدما تم إجلاء نحو 2500 شخص ونقلهم إلى أماكن آمنة.

وبحسب الشرطة، فإن القنبلة تزن 500 كيلوجرام، وقد تم العثور عليها خلال أعمال بناء.

وأعلمت الشرطة سكان المنطقة بالواقعة عبر مكبرات الصوت ورسائل تحذيرية عبر الإذاعة، وتأثرت ثلاثة فنادق بعملية الإخلاء، فيما أنشأت السلطات على أرض للمعارض مركزا لرعاية السكان المتضررين الذين تلقوا إمدادات من منظمة تعمل في مجال تقديم المساعدات.