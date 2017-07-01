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معلول يتلقى عرضًا فرنسيا للرحيل عن الأهلي

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معلول يتلقى عرضًا فرنسيا للرحيل عن الأهلي معلول يتلقى عرضًا فرنسيا للرحيل عن الأهلي

التحرير

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قدم نادي جوينجامب الفرنسي، عرضًا رسميًا لشراء علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل مليون يورو. 

وبدأت المفاوضات منذ أسبوع، حيث جاء العرض الأول من جوينجامب بـ400 ألف يورو، وهو ما رفضه الأهلي، الذي أبلغ النادي الفرنسي أنه يريد 2 مليون يورو. 

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واستمرت المفاوضات بين الطرفين حتى قام النادي الفرنسي بزيادة المقابل إلى مليون يورو، وينتظر مسؤولو النادي الفرنسي رد الأهلي على العرض المقدم لشراء اللاعب.  

يأتي هذا في الوقت الذي أبدت 3 أندية سعودية رغبتها في التعاقد مع اللاعب، وهي أندية أهلي جدة والنصر السعودي والهلال.

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التحرير

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