الأهلي «الأفضل» يفشل في هز شباك زاناكو.. ويقترب من التأهل

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره زاناكو الزامبي، دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هيروستاديوم، في إطار الجولة الخامسة، بدوري أبطال إفريقيا.

في الدقيقة 9 من الشوط الأول سدد أحمد حمودي، لاعب الأهلي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، هدد بها مرمى زاناكو، قبل أن يتألق الحارس ويمنع الأهلي من التسجيل بإخراج الكرة بأطراف أصابعه، إلى ركلة ركنية.

وأهدر جونيور أجايي مهاجم الأهلي فرصة مؤكدة للتهديف في الدقيقة 18، حيث سدد الكرة من فوق الحارس، لكنها اصطدمت بالقائم، لترتد لعبد الله السعيد، الذي سددها في يد الحارس.

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وتعرض أحمد حمودي، لإصابة بشد في العضلة الخلفية والعضلة الضامة، بعد مرور 7 دقائق من عمر المباراة، وأبلغ الجهاز الفني أنه لن يستطيع استكمال المباراة، واضطر حسام البدري المدير الفني للأهلي لإجراء تبديل اضطراري، بخروج أحمد حمودي والدفع بوليد سليمان بدلا منه.

سيطر الأهلي على الكرة في الشوط الثاني ولكن دون خطورة واضحة، وسنحت للفريق كرة وحيدة في الدقيقة 66، جاءت من انفراد وليد سليمان بمرمى زاناكو وتمكن الحارس من التصدي لها.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد زاناكو إلى 11 نقطة في المركز الثاني ويرتفع رصيد الأهلي لـ8 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، لحين انتهاء لقاء الوداد المغربي والقطن الكاميروني.