أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الأهلي «الأفضل» يفشل في هز شباك زاناكو.. ويقترب من التأهل

Google+ Print
الأهلي «الأفضل» يفشل في هز شباك زاناكو.. ويقترب من التأهل الأهلي «الأفضل» يفشل في هز شباك زاناكو.. ويقترب من التأهل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره زاناكو الزامبي، دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هيروستاديوم، في إطار الجولة الخامسة، بدوري أبطال إفريقيا.

في الدقيقة 9 من الشوط الأول سدد أحمد حمودي، لاعب الأهلي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، هدد بها مرمى زاناكو، قبل أن يتألق الحارس ويمنع الأهلي من التسجيل بإخراج الكرة بأطراف أصابعه، إلى ركلة ركنية.

وأهدر جونيور أجايي مهاجم الأهلي فرصة مؤكدة للتهديف في الدقيقة 18، حيث سدد الكرة من فوق الحارس، لكنها اصطدمت بالقائم، لترتد لعبد الله السعيد، الذي سددها في يد الحارس.

شاهد أيضا

وتعرض أحمد حمودي، لإصابة بشد في العضلة الخلفية والعضلة الضامة، بعد مرور 7 دقائق من عمر المباراة، وأبلغ الجهاز الفني أنه لن يستطيع استكمال المباراة، واضطر حسام البدري المدير الفني للأهلي لإجراء تبديل اضطراري، بخروج أحمد حمودي والدفع بوليد سليمان بدلا منه.

 سيطر الأهلي على الكرة في الشوط الثاني ولكن دون خطورة واضحة، وسنحت للفريق كرة وحيدة في الدقيقة 66، جاءت من انفراد وليد سليمان بمرمى زاناكو وتمكن الحارس من التصدي لها.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد زاناكو إلى 11 نقطة في المركز الثاني ويرتفع رصيد الأهلي لـ8 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، لحين انتهاء لقاء الوداد المغربي والقطن الكاميروني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة