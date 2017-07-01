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تأجيل إعادة محاكمة مرسي و26 آخرين في قضية "اقتحام السجون" لـ 6 يوليو

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و26 آخرين في قضية "اقتحام السجون" لـ 6 يوليو

05:27 م السبت 01 يوليو 2017

كتب –أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و26 متهماً آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضية "اقتحام السجون"، لجلسة 6 يوليو الجاري.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال سماع الشهود، مع قضت المحكمة باستمرار حبس المتهمين.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.

وقضت محكمة النقض، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة.

وقضت المحكمة -في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

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