الاشتباه في تورط تونسي في قتل زوجين بدوافع سياسية في النمسا

لينتس (النمسا) - (د ب أ):

عقب مقتل زوجين في مدينة لينتس النمساوية تشتبه سلطات الأمن في تورط تونسي في ارتكاب الجريمة لدوافع سياسية.

وقالت الشرطة النمساوية اليوم السبت أن المشتبه به والمحتجز لديها حاليا كان يتهم الضحيتين )87 و 85 عاما( بالتقارب لحزب الحرية النمساوي المناهض للأجانب، وكان يريد أن يجعلهما عبرة.

وبحسب البيانات، يعيش المشتبه به في النمسا منذ عام 1989 وأدين عام 2012 بتعذيب الحيوانات بعد بلاغ قدمه سياسي في حزب الحرية النمساوي. ومنذ ذلك الحين يحمل المشتبه به الحزب مسؤولية كافة خبراته السياسية السلبية.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به )54 عاما( خطط لجريمته على نحو دقيق، حيث تمكن من الدخول إلى منزل الزوجين كموصل مواد غذائية.

وبحسب نتائج التحقيقات الأولية، خنق المتهم المرأة أولا ثم طعن وضرب الرجل حتى الموت.

وعقب ارتكاب الجريمة أضرم التونسي النار في المنزل لإخفاء أي أدلة تقود السلطات إليه. وبعد ساعات قليلة سلم المتهم نفسه للشرطة.