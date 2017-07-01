إطلاق مشروع لتطوير "شاليهات" القناطر الخيرية بالتعاون مع هيئة الاستثمار

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أنه جارٍ إطلاق أكبر مشروع لتطوير منطقة شاليهات القناطر السياحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، في إطار خطة المحافظة للنهوض بحدائق ومدينة القناطر سياحيًا واستغلال إمكاناتها وموقعها الفريد في وضعها على الخريطة السياحية الداخلية والخارجية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم السبت، بمدينة القناطر الخيرية، وقال المحافظ إن مشروع تطوير القناطر يتضمن إقامة شبكة مواصلات نهرية متميزة ذات طابع أثري خاص بالإضافة إلى طرح باقي المنطقة للمستثمرين لتطويرها وعمل جذب سياحي عالمي من خلال إقامة المطاعم والمقاهي السياحية والمناطق التجارية والمناطق الخضراء وإقامة المسابقات والعروض النهرية وإحياء مشروع تطوير محلج القناطر الاثري ومتحف دولي باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف أن وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف يزور القناطر الخيرية قريبًا، لبحث إجراءات طرح المشروعات السياحية بالمدينة، موضحًا أن تطوير القناطر الخيرية يأتي على رأس أولويات المحافظة حتى تعود كسابق عهدها القديم كأفضل منتجع للبسطاء، خاصة وأن طبيعة السياحة الداخلية للقناطر معروفة وتحتاج لتضافر الجهود لتطوير المدينة خلال المرحلة المقبلة.