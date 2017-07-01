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إجراءات جديدة لضبط ورقابة الأسعار والأسواق في المنيا (صور)

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مصراوي Masrawy

إجراءات جديدة لضبط ورقابة الأسعار والأسواق في المنيا (صور)

05:27 م السبت 01 يوليو 2017

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بالصور.. ضبط 5 أطنان

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بالصور.. ضبط 5 أطنان "بترول خام" في محطة وقود مغلقة بالسويس

المنيا - ريمون الراوي:

عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا، بحضور اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلي الغرفة التجارية، ومباحث التموين وعدد من التجار وأصحاب السلاسل التجارية، في محاولة لفتح قنوات للتواصل بين الغرفة التجارية ومديرية الأمن والمحافظة ومديرية التموين لتحديد الإجراءات الخاصة بضبط ورقابة الأسعار في الأسواق، عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وناقش الاجتماع الآليات الخاصة، بحل وتيسير مشاكل التجار، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لمتابعة السلع ودور مباحث التموين تجاه المحال غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة ممثلة من الغرفة التجارية ومديرية التموين، وتمثل فيها المراكز التسعة على أن تجتمع كل أسبوعين، للوقوف على أهم المشاكل والتحديات التي تواجه التجار والعمل على تسهيل إجراءات منح التراخيص لتلك المحال غير المرخصة.

كما قرر المحافظ، تنظيم معارض للسلع الغذائية شمال وجنوب المحافظة، ومدينة المنيا، تشارك فيها كافة الجهات لرفع العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى إصدار مجلة شهرية للسلاسل التجارية، للإعلان عن أسعار السلع بكل أنواعها، على أن تنشر في جريدة صوت المنيا، والموقع الرسمي للمحافظة، ليختار المواطن من بين السلع التي يرغب في شرائها وبالأسعار المناسبة له ، كما يجري حاليا العمل على فتح أسواق للجملة للخضار والفاكهة والإعلان عن الأسعار بشكل يومي.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، ومواجهة الاحتكار، مشيرًا إلى أن الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع بالأسواق، يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، ويعرقل جهود التنمية، ويثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل.

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