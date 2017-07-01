«جيت مصر وسني 18.. وكنت بغني في أوتيل»| أبرز تصريحات نوال لزغبي مع «الشاذلي»

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حلت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، على قناة "سي بي سي"، أمس الجمعة، وكشفت خلال الحلقة عددًا من المعلومات عن حياتها الشخصية وكواليس أختيارها لغناء تتر مسلسل "لأعلي سعر" والذي يعتبر الأشهر بين تترات مسلسلات رمضان، ونرصد أبرز التصريحات التى أدلت بها خلال الحلقة في التقرير التالي:

بكاء نوال الزغبي بسبب "الناس العزاز"

أكدت نوال، أن الملحن عمرو مصطفى السبب الرئيسي في غنائها لأغنية "الناس العزاز" قائلة: "فوجئت باتصال من الملحن عمرو مصطفى يطلب منى غناء أغنية لتتر مسلسل وعندما علمت أنها للفنانة نيللى كريم وافقت على الفور لأن لو لأي حد غيرها مكنتش وافقت، إضافة لكونها من كلمات الشاعر مدحت العدل وأسعدني هذا كثيرا".

وتابعت: "وأنا بسمعها حسيت إنى اتخنقت عايزة أبكى رغم أن دموعى مش سهل تنزل وخصوصا قدام حد".

تشابه نوال الزغبي بشخصية "جميلة" في "لأعلى سعر"

أكدت نوال الزغبى، أن هناك تشابها بينها وبين "جميلة" التي جسدت شخصيتها نيللى كريم، ضمن أحداث مسلسل "لأعلى سعر"، في معاناتها مع زوجها ومشكلات الطلاق، مشيرًا إلى أنها لم تحصل منذ سنة 2008 وحتى الآن على الطلاق من زوجها بسبب صعوبة حدوثه في الديانة المسيحية، مؤكدة تضامنها مع جميلة في أن تشق طريقها وتترك زوجها.



"أنا سنجل لمن يهمه الأمر"

قالت نوال الزغبي إن علاقة الرجل والمرأة يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل والود وأن يختار كل منهما شريك حياته بدرجة الارتياح له، وداعبت الإعلامية منى الشاذلي والجمهور خلال لقائها، قائلة: "أنا بقيت سينجل لمن يهمه الأمر".

"جيت مصر وسني 18 وكنت بغني في أوتيل"

كشفت نوال الزغبي عن بدايتها الفنية وشهرتها في مصر التي بدأت من أغنية "ليه كل ميعاد مابينا"، قائلة "حلو النجاح.. لكن طعم النجاح في مصر مختلف.. وانا جيت وأنا عندي 18 سنة وكنت بغني في البداية في أوتيل".

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كواليس خناقة نوال الزغبي ووائل كافوري

صرحت نوال الزغبى، بأنها تشاجرت مع المطرب وائل كفورى بعد "مين حبيبى أنا" التى لاقت نجاحا كبيرا وقتها، وكان كل منا يدعى أنه صاحب الفضل فى نجاح الأغنية، قائلة:" كنا صغيرين وساعتها لغينا حفلات غناء سوا بسبب تلك المشاجرة، وأنا ووائل كافورى حاليا أصحاب أكتر من الوقت اللى غنينا فيه الأغنية".

"عشت فترة غرور كنت بدخل مبسلمش على حد"

أوضحت "الزغبي" أنها فى بداية مشوارها الفنى أصابتها حالة مبالغة من الغرور لمدة عام كامل، لدرجة أنها كانت لا تلقى السلام على أحد، وانتهى الغرور عندما فكرت أن كل شىء يمكن أن يضيع بكل سهولة.

عمرها الحقيقي 40 عامًا

كشفت نوال الزغبي عن عمرها خلال البرنامج وقالت أنها بلغت الأربعين حاليا، وجاءت إلى القاهرة منذ 23 عاما.