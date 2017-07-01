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"بدالي تموين الإسكندرية": عطل بالماكينات يمنع صرف السلع للمواطنين

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مصراوي Masrawy

"بدالي تموين الإسكندرية": عطل بالماكينات يمنع صرف السلع للمواطنين

05:10 م السبت 01 يوليو 2017

عطل بالماكينات يمنع صرف السلع للمواطنين

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد محمد الحلاج، رئيس النقابة المستقلة لبدالين في الإسكندرية، تعطل النظام الإلكتروني الخاص بماكينات صرف المقررات التموينية، اليوم السبت، وذلك في أول أيام صرف مقررات شهر يوليو، بعد تطبيق الزيادة التي أقرتها برفع قيمة دعم الفرد إلى 50 جنيهًا بدلًا من 21 جنيهًا.

وقال "الحلاج" في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم، إن النظام الإلكتروني الجديد الذي طبقته الحكومة غير متوافق مع ماكينات الصرف، وهذا ما ثبت بالتجربة حيث لا يمكن للماكينات قراءة أرصدة المستفيدين أو إدخال أوامر لصرف المنتجات.

واتهم الحلاج وزارة التموين بسوء التخطيط والفشل في إدارة المنظومة، قائلًا إن "العديد من بدالين التموين تقدموا مرارًا بحلول ومقترحات لمنع تكرار أخطاء المنظومة إلا أن ممثلي الوزارة لا يستمعون لأحد، رغم ما يصرحون بها في كل مرة بأن الوزارة تعمل على حل الأزمة".

وأكد نقيب بدالين التموين المستقلة، أن الأغلبية العظمى من منافذ البدالين لم تتمكن من صرف السلع المستحقة للمستفيدين، علاوة على عدم استلام السلع التموينية حيث خلت المخازن من السلع الأساسية منها الزيت والسكر والتي لم ترد من الوزارة حتى الآن، حسبما قال.

وأشار الحلاج، إلى أن بعض بدالين التموين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من تصفية أعمالهم وتغيير أنشطتهم، بسبب المعاناة التي أصبحت تتكرر بشكل شهري، ما بين تعطل ماكينات صرف المقررات وبين ما وصفه بـ"الضغوط التي تمارس ضدهم من قبل الوزارة" والتي من بينها إجبارهم على تسلم سلع تموينية غير أساسية يرفض المواطنين شرائها ويتم تحميل البدالين قيمتها السوقية.

كان أقر الرئيس المصري عبد الفتاح زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، موضحًا أن قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة ستبلغ 85 مليار جنيه، كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين.

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مصراوي Masrawy

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