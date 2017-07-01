تنسيق بين الدقهلية والمحافظات المجاورة للاتفاق على تعريفة سرفيس موحدة

الدقهلية- رامي القناوي:

قال الدكتور أحمد الشعراوي، إنه يجري التنسيق بين المحافظات، للاتفاق على تعريفة محددة لنقل الركاب بين الدقهلية والمحافظات المجاورة لها، تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتضارب بأسعار الأجرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية، مع أعضاء اللجنة العليا للإشراف على مواقف السيارات بمحافظة الدقهلية بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، والعميد ممدوح الحصى مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية، والمقدم دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، ومجدي أبو شريحة، نقيب السائقين، ومحمد جمعة، مدير عام المواقف بالمحافظة، والسيد متولي مدير عام الشئون القانونية.

وتناول الاجتماع مناقشة واستعراض آليات تحديد تعريفة لنقل الركاب بين الدقهلية والمحافظات المجاورة، وتعديل التعريفة لنقل الركاب فيما بين مدينه المنصورة عاصمة المحافظة، وبعض المدن والمراكز بالمحافظة بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار المنتجات البترولية الخميس الماضي.

وقال محافظ الدقهلية، إن أي زيادة لتعريفه الركوب جاءت مراعية لصالح المواطنين وأصحاب السيارات، مؤكدًا ضرورة قيام إدارة المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ورؤساء الوحدات المحلية بتعليق بانرات داخل المواقف واستيكرات بالتعريفة الجديدة على جميع سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي لتعريف المواطنين.

وأوضح الشعراوي، أن المحافظة تطرح عدد من الحلول والبدائل لحل مشكلة التكدس المروري وتخفيف حدة الزحام، أبرزها الأتوبيس النهري موجهًا بسرعه تنفيذه.

وشدد المحافظ على ضرورة أحكام الرقابة المرورية على كافه المواقف وتكثيف الحملات المرورية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومنع استغلال المواطنين، مشيرًا إلى عدم السماح بأي نوع من الاستغلال للمواطنين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وأعلن الشعراوي، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوى على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644).