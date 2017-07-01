بقالو التموين: حل أزمة ماكينات الصرف.. وانتظام العملية

كتبت- عايدة رضوان:

أكد ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، انتظام عملية صرف المقررات التموينية لشهر يوليو عقب إعادة تشغيل النظام الإلكتروني الخاص بماكينات صرف السلع، والذي استمر توقفه منذ الساعة العاشرة صباحًا في تسع محافظات تابعة لشركة "فرست داتا" إحدى الشركات الثلاث المسؤولة عن ماكينات الصرف والبطاقات الذكية.

ويطبق اليوم السبت، الزيادة التي أقرتها الحكومة فيما يخص رفع قيمة دعم الفرد، المقيد بمنظومة الدعم إلى 50 جنيهًا بدلًا من 21 جنيه.

وفيما يخص طرح المقررات التموينية بالمنافذ، قال المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، في تصريحات لمصراوي، إنه لم يتم بعد طرح الحصص التموينية من الزيت والسكر بالمنافذ نظرًا للجرد السنوي، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت طرح الحصص كاملة غدًا الأحد، فيما تكعف المنافذ حالياً على صرف سلع فارق نقاط الخبز عن شهر يونيو الماضي.

يذكر أن الحكومة أقرت زيادة دعم الفرد المقيد بمنظومة الدعم السلع لـ 50 جنيهًا بدلا من 21 جنيه، فيما أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة أسعار سلعتي الزيت والسكر التموينيين، حيث زاد سعر السكر التمويني لـ 10 جنيهات بدلا عن 8 جنيهات، بزيادة 2 جنيه، فيما ارتفع سعر الزيت التمويني " خليط" العبوة زنة 800 مل لـ 14 جنيهًأ بدلا من 12 جنيه، بزيادة تقدر بـ 2 جنيه.