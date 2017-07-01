ضبط 6 آلاف لتر سولار و20 طن أرز شعير بحملة تموينية في 5 محافظات

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط أسعار السلع الغذائية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت مباحث التموين في مديرية أمن الغربية، خلال حملة تموينية مكبرة، من ضبط 40 قضية تموينية متنوعة، وفي نطاق مديرية أمن أسيوط، نجحت مباحث التموين في ضبط 34 قضية تموينية أبرزها ضبط المدير المسئول لمحطة وقود لقيامه بالامتناع عن بيع السولار، وضبط بداخل خزانات المحطة 6 أطنان و300 لتر من السولار المدعم.

كما تم ضبط 15 قضية تموينية في مديرية أمن الشرقية، وضبط 38 قضية متنوعة في نطاق مديرية أمن كفر الشيخ أبرزها ضبط تاجر غلال وبحوزته 20 طن أرز شعير.

كما أسفرت جهود مباحث التموين في مديرية أمن سوهاج عن ضبط 20 قضية تموينية متنوعة.