أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 6 آلاف لتر سولار و20 طن أرز شعير بحملة تموينية في 5 محافظات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 6 آلاف لتر سولار و20 طن أرز شعير بحملة تموينية في 5 محافظات

05:02 م السبت 01 يوليو 2017

ضبط 6 آلاف لتر سولار و20 طن أرز شعير بحملة تموينية في 5 محافظات

ضبط 6 آلاف لتر سولار

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط السلع الغذائية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت مباحث في مديرية أمن الغربية، خلال حملة تموينية مكبرة، من ضبط 40 قضية تموينية متنوعة، وفي نطاق مديرية أمن أسيوط، نجحت مباحث التموين في ضبط 34 قضية تموينية أبرزها ضبط المدير المسئول لمحطة وقود لقيامه بالامتناع عن بيع السولار، وضبط بداخل خزانات المحطة 6 أطنان و300 لتر من السولار المدعم.

كما تم ضبط 15 قضية تموينية في مديرية أمن الشرقية، وضبط 38 قضية متنوعة في نطاق مديرية أمن كفر الشيخ أبرزها ضبط تاجر غلال وبحوزته 20 طن أرز شعير.

كما أسفرت جهود مباحث التموين في مديرية أمن سوهاج عن ضبط 20 قضية تموينية متنوعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد 70 يوماً.. أمن القاهرة يُعيد متهماً هرب من السجن بمساعدة شرطي

    بعد 70 يوماً.. أمن القاهرة يُعيد متهماً هرب من السجن بمساعدة شرطي

    أخبار

  • "طوبة" تتسبب في تعطل قطارات الوجه القبلي لمدة ساعتين

    أخبار
  • بـ

    بـ "بصمة" وشاهد.. رجل أعمال متهم بقتل حماته

    أخبار
  • كشف لغز اختفاء فتاة أثناء ذهابها لأداء صلاة العيد بالوراق

    كشف لغز اختفاء فتاة أثناء ذهابها لأداء صلاة العيد بالوراق

    أخبار

إعلان

04b9ffa00b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية