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مصراوي ينشر خطاب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لاعتماد مزارع التصدير

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مصراوي Masrawy

مصراوي ينشر خطاب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لاعتماد مزارع التصدير

04:58 م السبت 01 يوليو 2017

مصراوي ينشر خطاب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لاعتماد مزارع التصدير

رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

دعا المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، المصدرين بتطبيق إجراءات التسجيل والمراقبة التي سبق وأن حددتها وزارة الزراعة بشأن تصدير محاصيل "الفراولة والفلفل والعنب" لدول الاتحاد الأوربي وأمريكا ودول شرق آسيا تنفيذاً لقانون المشترك الذي حمل رقم 670 لسنة2017 وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية تطوير وتنمية الحاصلات البستانية من الآن وحتي بداية العام الجديد.

وحصل "مصراوي" على الخطاب الذي أرسله المجلس إلى المصدرين بالتعليمات الجديدة عقب رفض عدد من الدول العربية والأجنبية استيراد كميات الفرولة المخزنة أو محصول العنب.

وطلب المجلس من المصدرين مالكي مزارع "فلفل وفراولة"، سرعة التوجه إلى مقرات المجلس لاستيفاء طلب التسجيل للمزرعة على أن تقوم لجان متخصصة بزيارة المحطات والمزارع لفحصها واعتماد من تنطبق عليه الشروط.

وقال المهندس، ياسر الخيال، مدير مركز المعلومات بالمجلس التصديري، في تصريحات لمصراوي، إن القرار يهدف للحد من انتشار ظاهرة رفض الحاصلات الزراعية والمتسبب فيها "متبقيات المبيدات"بكمية أكثر من المسموح بها.

وأشار الخيال، إلى أن 90 % من كميات التصدير يقوم عليها 15 مصدر فقط.

وأوضح مدير مركز المعلومات بالمجلس التصديري، أنه يجب أن يكون التسجيل من قبل وزارة الزراعة وليس من قبل وزارة التجارة، لأنها الوزارة المعنية بالأمر، مشيراً إلى امتلاكها مركز بحوث ضخم يستطيع السيطرة علي المزارع والقيام بعمليات استرشادية.​

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    ​"المجلس التصديري" يخاطب مصدري "الفلفل والفراولة" بتسجيل مزارعهم تفاديًا

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مصراوي Masrawy

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