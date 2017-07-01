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بالصور.. ضبط 5 أطنان "بترول خام" في محطة وقود مغلقة بالسويس

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 5 أطنان "بترول خام" في محطة وقود مغلقة بالسويس

05:07 م السبت 01 يوليو 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث في السويس، اليوم السبت، 5 آلاف طن بترول خام داخل محطة وقود مغلقة، قبل بيعها في السوق السوداء، وألقت القبض على مستأجر المحطة، وأحيل للنيابة للتحقيق.

كانت معلومات وردت المقدم أحمد عبد الباقي، رئيس مباحث التموين، تفيد باستغلال خزانات البنزين والسولار بأحد محطات الوقود المغلقة بقرار من النيابة العامة على طريق "السويس - الإسماعيلية" لتخزين بترول خام.

وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وأن متعهد يدعي "ع.أ" استأجر وحدتي الغسيل والتشحيم بالمحطة، لتشغيلهما بشكل جزئي، واستغل تواجده بالمحطة المغلقة، وخلو خزانات الوقود الأرضية واتفق مع مهربين ليستقبل ما يسرقونه من مواد خام من خطوط البترول.

وأقر المتعهد خلال التحقيقات أنه "فض شمع بوابات بيارة الخزانات، واستغلها لإخفاء الخام، وإعادة بيعه مرة أخرى بالاتفاق مع مهربين".

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