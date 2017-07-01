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أزهري وإمام مسجد.. مصرع شاب ألقى بنفسه أمام القطار بالبحيرة (صور)

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مصراوي Masrawy

أزهري وإمام مسجد.. مصرع شاب ألقى بنفسه أمام القطار بالبحيرة (صور)

05:04 م السبت 01 يوليو 2017

أزهري وإمام مسجد.. مصرع شاب ألقى بنفسه أمام القطار بالبحيرة (صور)

البحيرة – أحمد نصرة:

لقي شاب في بداية العقد الثالث، من عمره، مصرعه، اليوم السبت، بعد أن ألقى بنفسه أمام القطار السريع، لدى مروره بمزلقان إيتاي البارود، في البحيرة.

وأفاد شهود عيان، أن الشاب الذي يدعى "رمضان الحناوي"، من قرية أسمانيا، ردد عبارة "السلام عليكم" قبل أن يلقي بنفسه أمام القطار، وأجمع عدد كبير من أهالي قريته على أنه كان يتمتع بحسن الخلق.

وقال أحمد صالح من أهالي القرية: "رمضان شاب ملتزم، حافظ للقرآن، كان يعالج من زيادة الكهرباء بالمخ، ويتلقى علاجًا بطنطا، وربما كان ذلك السبب في سقوطه أمام القطار".

وأضاف أحد جيران "رمضان": "أنه خريج أزهر، وحاصل على مؤهل عالي من كلية أصَول الدين، ويشهد له أهالي القرية بطيبة القلب والالتزام، بالإضافة إلى انه كان يؤم المصليين بالمسجد على فترات، وكان إمام بالمصلين في صلاة العشاء أمس، في أحد مساجد القرية، وله شقيق أكبر توفي منذ 3 أشهر في صلاة الفجر، والأب بالمعاش والأم ربة منزل".

ونقلت جثة الشاب لمشرحة مستشفى إيتاي البارود العام، وتحرر المحضر اللازم وتواصل النيابة تحقيقاتها.

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