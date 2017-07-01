بالمخالفة لقرار المحافظ.. شكاوى من رفع أجرة التاكسي إلى 10 جنيهات في أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

رفع عدد من سائقي التاكسي، بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، أجرة "التاكسي" وتعريفة ركوبه من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات، بدلًا من رفهعا إلى 6 جنيهات فقط، حسب قرار المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، الذي أقره عقب رفع الحكومة لأسعار المواد البترولية الخميس الماضي.

ورغم تواجد ضباط إدارة مرور أسيوط، في الشوارع الحيوية، إلا أن عدد من المواطنين، وقعوا فريسة لعدد من سائقي التاكسي الذين استغلوا الأزمة، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتلقت غرفة عمليات النجدة والمرور العديد من الشكاوى في هذا الشأن منذ الصباح الباكر وحتى الآن ضد عدد من السائقين.

وقال ماجد فوزي، من سكان قرية المطيعة بمركز أسيوط، إن أجرة "التوك توك" وصلت إلى 3 جنيهات بالقرى، ورفع تعريفة الركوب من قرية المطيعة إلى مدينة أسيوط، بواقع نصف جنيه، لتصبح 2 جنيه، "وفور نزولي بموقف سيارات نزلة عبداللاه لاستقلال تاكسي لتوصيلي إلى مبنى محافظة أسيوط، طلب مني سائق التاكسي 10 جنيهات قبل أن استقل السيارة، ورفضت وبحثت عن غيره فجاءت كل الردود بذات الطريقة، ومع ارتفاع الحرارة الشديدة وتأخري عن موعدي اضطررت لاستقلال التاكسي، وحاولت إقناعه بأن التعريفة الجديدة 6 جنيهات فقط، إلا أنه لم يقتنع ودلل على وجهة نظره بارتفاع أسعار معظم احتياجات التاكسي، وتمكنت من كتابة رقم السيارة وتوجهت لأمين الشرطة الموجود أمام مبنى المحافظة لإبلاغه بما حدث".

وأقر محافظ أسيوط، أمس الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات النقل والسيرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها، بزيادة من 10 إلى 15% عن سابقتها، عقب القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار الوقود.

وأكد المحافظ ضرورة إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات الأجرة، بالتعريفة الجديدة واتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين، تبدأ بغرامة مالية وسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن 15 يومًا في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة إلى سحب الرخصة لمدة 30 يومًا وإذا تكررت المخالفة يتم السحب لمدة 3 أشهر، واحتجاز السيارة إداريًا بمعرفة إدارة المرور بعدها في حالة عدم الالتزام يتم النظر في إلغاء خط السير بمعرفة الإدارة العامة للمواقف.

يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، تعليماته بالتنسيق مع اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط إلى مديري إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسي الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، وتلقي شكاوى المواطنين مباشرة أو هاتفيًا واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين بالإضافة إلى متابعة محطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز وتكثيف الرقابة عليها ومراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء.