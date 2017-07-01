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النيابة الفرنسية تحقق مع لص سرق قاذفات صواريخ وذخيرة تابعة للجيش

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مصراوي Masrawy

النيابة الفرنسية تحقق مع لص سرق قاذفات صواريخ وذخيرة تابعة للجيش

04:42 م السبت 01 يوليو 2017

النيابة الفرنسية تحقق مع لص سرق قاذفات صواريخ وذخيرة تابعة للجيش

النيابة الفرنسية تحقق مع لص سرق قاذفات صواريخ

مارسيليا- (أ ش أ):

وجهت النيابة الفرنسية الاتهام رسميا لشاب يبلغ من العمر 23 عاما اثر قيامه بسرقة قاذفات صواريخ وقذائف من قطار بضائع كان ينقل معدات للجيش الفرنسي، حسبما ذكرت مصادر مقربة من الملف اليوم السبت.

وأضافت المصادر أن السرقة تمت في أخر أسبوع من شهر يونيو الماضي في قطار بضائع يعبر فرنسا بين قاعدة "ميراماس" العسكرية (جنوب شرق) و قاعدة "بريين لو شاتو" (وسط شرق).

و اوضحت ان المحققين تمكنوا سريعا من تحديد هوية اللص الذي اتضح انه اعتاد سرقة قطارات الشحن والذي اعتقل في منزله ببلدة ميراماس حيث تم العثور على المسروقات.

و تشير العناصر الأولي للتحقيق إلى أن الصناديق التي كانت بداخلها المعدات العسكرية لم يتم إغلاقها أو تأمينها بشكل محكم إلى أن اللص سرق أربع قاذفات صواريخ مضادة للدبابات واربعة صناديق تحتوي على قذائف قادرة على اختراق المدرعات، وفق لصحيفة "لوباريزيان".

وأضافت المصادر أن المحققين يريدون فهم عما اذا كان اللص قد عثر على هذه المعدات بمحض الصدقة أو اذا كان سعى بالتحديد للاستيلاء على هذه الأسلحة، وهو امر غير مرجح في المرحلة الراهنة.

فيما ذكرت مصادر حكومية بأن هذا الحادث دفع وزارة الجيوش (الدفاع) إلى فتح تحقيق لمراجعة إجراءات نقل الذخيرة عبر السكك الحديدية و عرض مقترحات لتعزيز مستوى التأمين.

يذكر انه في يوليو 2015، تم سرقة متفجرات من مستودع للذخيرة ببلدة ميراماس ما دفع وزارة الدفاع الى إعادة تقييم اجراءات التأمين لمواقعها بشكل طارئ.

و في سبتمبر 2016، تعرضت قاعدة "إيستر العسكرية (جنوب شرق) لسرقة صناديق تحوي أسلحة متنوعة وتم اعتقال و توجيه الاتهام رسميا لأربعة مشتبه بهم بينهم عسكري برتبة عريف.

هذا المحتوى من

Asha

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