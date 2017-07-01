خبراء زراعة: الاستخدام العشوائي للمبيدات سبب أمراض المصريين

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن شحنات الخضروات والفاكهة التي يتم رفضها من قِبل بعض الدول المستوردة تأتي نتيجة تمسكها ببعض الاشتراطات والمواصفات الصحية والقياسية، التي تسمح بها دول أخرى لا تضع نفس الشروط.

وأضاف منصور، في تصريحات لمصراوي، أنه ليس من المفترض أن تتعامل مصر مع المنتج المصدر بشكل يختلف عن المحلي، وأن القانون المصري لم ينص من قبل على مراقبة الأسواق المحلية وتحليل الخضروات والفاكهة لمعرفة سبب المتبقيات.

وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء، إلى خطورة تناول المنتجات التي تحتوي على مبيدات، حيث تتراكم نسبة معينة منها داخل الجسم، وتظهر أعرض الأمراض الناتجة عن هذه المبيدات بعد فترة تقدر من 5 سنوات إلى 20 عاما وتسبب انخفاض المناعة.

وقال الدكتور تامر أيوب، المتخصص في علوم الأغذية، لمصراوي، إن الاستخدام العشوائي دون رقابة للمبيدات يعتبر من الأسباب الرئيسية لكثير من الأضرار الصحية التي يعاني منها المواطنين.

وطالب أيوب، بضرورة التحول من نظام البيع الشخصي (من خلال الأفراد) إلى البيع من خلال التعاونيات الريفية أو من شركات خاصة لها سجلات توريد رسمية تستطيع محاسبتها.

وأكد الدكتور محمد عابد، الباحث في مجال التربة وتربية النبات، لمصراوي، إن السوق المصري يعد بديلا لأي شحنات يتم رفضها أو عودتها من الخارج، قائلاً: " كله سيباع للمواطن المغلوب على أمره، ومنافذ التصدير سواء كانت بحرية أو برية أو جوية مهمتها أن تعدم الكميات المخالفة دون إي استثناءات ولا يجب طرحها في السوق المصري من جديد".

يذكر أن كل من وزيري الزراعة والتجارة، أصدرا قرارًا رقم (670) لسنة 2017، بشأن الصادرات الزراعية من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي.

وتفحص اللجان المختصة عينات من المحاصيل قبل تصديرها للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات قبل تصديرها.​