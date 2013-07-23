دراسة: القوانين الأسترالية بشأن تغليف السجائر تنفر من التدخين

أظهرت دراسة أن القوانين الأسترالية التى تفرض بيع السجائر فى علب خضراء قاتمة عليها تحذيرات صحية توضيحية، تجعل المدخنين يفكرون أكثر فى الإقلاع عن التدخين، لكن صانعى السجائر ينفون تأثر مبيعاتهم بذلك بدرجة تذكر.

وأصدرت أستراليا فى أواخر العام الماضى أشد القوانين صرامة فى العالم بخصوص بيع السجائر فى علب غير جذابة وتعتزم دول أخرى منها نيوزيلندا وأيرلندا فعل الشىء نفسه.

وأظهرت الدراسة التى شملت 500 مدخن أسترالى، أن أغلبهم يرون أن السجائر أصبحت أقل إرضاء وجودة عما كانت عليه قبل عام وقال غالبية هؤلاء إنهم يفكرون أكثر فى الإقلاع عن التدخين.

وتنشر المجلة الطبية البريطانية غدا الثلاثاء نتائج الدراسة التى أجريت بطلب من جمعية السرطان فى فكتوريا، كما قالت تانيا بليبيريسك وزيرة الصحة الأسترالية "يخبرنا المدخنون بأن قوانين التغليف الجديدة وتحذيراتنا الصحية التوضيحية تنفرهم (من التدخين).

"لكن رغم أن شركات التبغ لم تغير تركيبة منتجاتها يقول المدخنون لنا إن مذاق السجائر أصبح أسوأ منذ أن ألزمت الحكومة الشركات بالتغليف غير الجذاب."

لكن الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ، قالت إنه رغم أن القوانين الاسترالية لا تزال فى أيامها الأولى فإن بحثا أجرته لم يظهر أى تغيير فى الانخفاض المطرد فى عدد المدخنين على مدى السنوات العشر الماضية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التغليف غير الجذاب لعلب السجائر سيزيد تأثير التحذيرات الصحية ويمنع المدخنين من الاعتقاد بأن بعض المنتجات أقل ضررا ويقلل جاذبية منتجات التبغ.