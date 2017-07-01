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معلومات الوزراء ينفي ارتفاع أسعار الخبز المدعم بعد زيادة أسعار الوقود

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مصراوي Masrawy

معلومات الوزراء ينفي ارتفاع الخبز المدعم بعد زيادة أسعار الوقود

04:45 م السبت 01 يوليو 2017

معلومات الوزراء ينفي ارتفاع أسعار الخبز المدعم بعد زيادة أسعار الوقود

كتب- محمد غايات:

قال مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمركز الوزراء، إنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم عقب زيادة أسعار الوقود، وهو ما ينفيه المركز.

وتواصل المركز مع وزارة والتجارة الداخلي، والتي نقت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في عناصر إنتاج الخبز المدعم.

وأضافت الوزارة أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذي يباع بــ 5 قروش، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيداً على حرص الدولة ‏لوصول الدعم لمستحقيه, لافتةً إلى أن الوزارة تنتج نحو 300 مليون رغيف يومياً وتتحمل كامل التكلفة التي تصل إلى 60 قرش للرغيف الواحد.

وأشارت الوزارة إلى أن كل مخبز تموين ينتج الخبز المدعم لديه حصة من السولار عن طريق محطات تموين محددة، مضيفة أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).​

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