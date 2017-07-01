طبيب الأهلي يوضح حقيقة إصابة «حمودي»

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد حمودي، لاعب الفريق، تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة زاناكو المقامة حاليًا على ستاد هيرو ستاديوم، بمدينة لوساكا بزامبيا، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الضامة خلال اللقاء وتم استبداله، حيث أثبت الكشف الطبي الذي خضع له عقب خروجه من الملعب إصابته بشد في العضلة الضامة.

وقام حسام البدري بالدفع بوليد سليمان بدلًا من أحمد حمودي في الدقيقة 16 من زمن اللقاء.