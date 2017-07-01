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تأكد غياب محمد إبراهيم عن لقاء كابس يونايتد

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تأكد غياب محمد إبراهيم عن لقاء كابس يونايتد تأكد غياب محمد إبراهيم عن لقاء كابس يونايتد

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خضع محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، لتدريبات علاجية على هامش المران الأساسي الذي أقيم اليوم، على الملعب الوطني بهراري في زيمبابوي، استعدادًا لمواجهة كابس يونايتد في الثالثة عصر الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفشل اللاعب في تخطي الإختبار الطبي، ليتأكد غيابه عن اللقاء بعد إصابته بكدمة في مران الفريق أمس الجمعة.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته برصيد 5 نقاط، بينما يحتل كابس المركز الأخير برصيد 3 نقاط، فيما يقتسم اتحاد العاصمة الجزائري، وأهلي طرابلس اللليبي صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط لكل منهما، بعد تعادلهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة.

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