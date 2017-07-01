شوط سلبي للأهلي وزاناكو.. وإصابة «حمودي»

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انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وزاناكو الزامبي، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب هيروستاديوم، في إطار الجولة الخامسة، بدوري أبطال إفريقيا.

في الدقيقة 9 سدد أحمد حمودي، لاعب الأهلي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، هدد بها مرمى زاناكو، قبل أن يتألق الحارس ويمنع الأهلي من التسجيل بإخراج إلى ركلة ركنية.

وأهدر جونيور أجايي مهاجم الأهلي ،فرصة مؤكدة للتهديف في الدقيقة 18، حيث سدد الكرة من فوق الحارس، لكنها اصطدمت بالقائم، لترتد لعبد الله السعيد، الذي سددها في يد الحارس.

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وتعرض أحمد حمودي، لإصابة بشد في العضلة الخلفية والعضلة الضامة، بعد مرور 7 دقائق من عمر المباراة، وأبلغ الجهاز الفني أنه لن يستطيع إستكمال المباراة.

وأضطر حسام البدري المدير الفني للأهلي لإجراء تبديل إضطراري، بخروج أحمد حمودي والدفع بوليد سليمان بلًأ منه.