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الحكومة: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالي

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مصراوي Masrawy

: لا زيادة في تذاكر القطارات في الوقت الحالي

04:38 م السبت 01 يوليو 2017

الحكومة: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالي

كتب- محمد غايات:

قال مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمركز الوزراء إنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بعد تحريك أسعار الوقود، وهي أخبار غير صحيحة.

وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نقت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه لا يوجد زيادة في الوقت الحالي في أسعار تذاكر ‏قطارات السكك الحديدية أو تذاكر مترو الأنفاق، وذلك بعد إقرار الحكومة تحريك أسعار الوقود ‏والمحروقات.

وأشارت الوزارة إلى أن الاهتمام خلال الفترة الحالية يرتكز على ‏تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق سواء من حيث تجديد البنية الأساسية ‏ونظم الإشارات والاتصالات وتدعيمه بوحدات متحركة جديدة.

كما أوضح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل, أن خطة تطوير السكك الحديدية الحالية ‏ترتكز على تطوير وتجديد البنية التحتية ونظم الإشارات والمزلقانات ‏والمحطات وتدعيمها بوحدات متحركة بعدما تم التعاقد مؤخراً على ‏‏(جرارات جديدة للسكك الحديدية وإصلاح 81 جرار قديم)‏.​

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مصراوي Masrawy

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