وزير خارجية الكونغو يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية ليونارد أوكيتودنو، موقف بلاده الثابت تجاه الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، والمتمثل في ضرورة دعم توافق الآراء بين دول الحوض مع عدم التوقيع على اتفاقية عنتيبي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية الكونغو اليوم السبت، مع وزير الخارجية سامح شكري - على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ 31 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية بالاتحاد الأفريقي، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تصريح اليوم - إن وزير الخارجية سامح شكري أعرب عن ترحيبه بالتطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعه لتطويرها لآفاق أرحب من التعاون بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية بين مصر والكونغو والتي عكستها الزيارة الهامة التي قام بها رئيس الكونغو جوزيف كابيلا إلى القاهرة في أبريل 2017، فضلا عن الزيارة الهامة التي قام بها رئيس الوزراء الكونغولي السابق إلى القاهرة في فبراير 2016، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين خاصة مذكرات التفاهم الموقعة للتعاون بشأن سد إنجا الكبير.

وأضاف أبو زيد ان الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن استمرار التعاون من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في مجالات بناء القدرات ونقل الخبرات للجانب الكونغولي، بالإضافة إلى المضي قدما في إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجاوات في إطار المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل.

كما تناول اللقاء بحث نتائج القمة الأخيرة لدول حوض النيل في أوغندا، فضلا عن التنسيق الثنائي بين البلدين في المحافل الدولية خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في الكونغو الديمقراطية وفي ظل عضوية مصر بكل من مجلسي السلم والأمن الأفريقي والأمن، فضلا عن رئاستها للجنة عقوبات الكونغو الديمقراطية في مجلس الأمن.

من جانبه، وجه وزير الخارجية الكونغولي الشكر للوزير شكري على استقباله مؤخرا في القاهرة، مشيرا إلى تطلعه لاستمرار التعاون مع مصر في كافة المجالات خاصة في مجال الطاقة المجددة وبين هيئة التنمية لسد إنجا والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجانب تبادل الزيارات بين الجانين خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن ترحيب بلاده بالمشاركة على مستوى رؤساء البلاد في قمة دول حوض النيل المقبلة في مصر.