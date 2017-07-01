ضبط 104 قضايا مخدرات و56 متهمًا هاربًا خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة - التى شُنت تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وأشرف عليها مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اللواء جمال عبد الباري، خلال 24 ساعة - في مجال ضبط المتهمين في قضايا المخدرات، عن ضبط 104 قضايا، ضبط خلالها 5ر6 كجم من مخدر البانجو، و5ر3 كجم من مخدر الحشيش، و611 جم من مخدر الهيروين، و368 جم من مخدر الأفيون، و140 جم من مخدر الفودو، و9 آلاف و766 قرصا مخدرًا، وفي مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة والهاربين من السجون، تم ضبط 56 متهما هاربًا، مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا.

كما أسفرت جهود الحملات - في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه - عن ضبط 4 متهمين؛ لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 298 دراجة نارية مخالفة.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.