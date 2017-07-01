أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 104 قضايا مخدرات و56 متهمًا هاربًا خلال 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 104 قضايا مخدرات و56 متهمًا هاربًا خلال 24 ساعة

04:41 م السبت 01 يوليو 2017

ضبط 104 قضايا مخدرات و56 متهمًا هاربًا خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة - التى شُنت تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وأشرف عليها مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اللواء جمال عبد الباري، خلال 24 ساعة - في مجال ضبط المتهمين في قضايا المخدرات، عن ضبط 104 قضايا، ضبط خلالها 5ر6 كجم من مخدر البانجو، و5ر3 كجم من مخدر الحشيش، و611 جم من مخدر الهيروين، و368 جم من مخدر الأفيون، و140 جم من مخدر الفودو، و9 آلاف و766 قرصا مخدرًا، وفي مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة والهاربين من السجون، تم ضبط 56 متهما هاربًا، مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا.

كما أسفرت جهود الحملات - في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه - عن ضبط 4 متهمين؛ لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 298 دراجة نارية مخالفة.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية: تدعيم مديرية أمن الجيزة بسيارات ترحيلات جديدة بكاميرات مراقبة

    الداخلية: تدعيم مديرية أمن الجيزة بسيارات ترحيلات جديدة بكاميرات مراقبة

    أخبار
  • ‏مديرو الأمن يتفقدون المواقع الشرطية لمتابعة تأمين فعاليات ذكرى 30 يونيو

    ‏مديرو الأمن يتفقدون المواقع الشرطية لمتابعة تأمين فعاليات ذكرى 30

    أخبار
  • بالفيديو والصور.. نشر قوات الأمن بمواقف السرفيس.. ومصدر: لمنع زيادة الأجرة بشكل عشوائي

    والصور.. نشر قوات الأمن بمواقف السرفيس.. ومصدر: لمنع زيادة

    أخبار
  • الأمن العام: سقوط عصابة

    الأمن العام: سقوط عصابة "البنكنوت" بحوزتهم 15 ألف دولار مزيفة

    أخبار

إعلان

1903dcb961.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع