‏‫ضبط خادمتين لقيامها بسرقة 61 ألف جنيه من منزل محاسب بمدينة نصر

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط خادمتين قاما بسرقة 61 ألف جنيه من منزل محاسب بمدينة نصر، وأحالهما اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى المقدم وائل غانم، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من محمد سامي، 35 سنة، مهندس ومقيم دائرة القسم، بأنه تعرف على إحدى السيدات من خلال إعلان بجريدة ادعت خلاله أنها خادمة وتبحث عن فرصة عمل، حيث قام بالتواصل معها من خلال الهاتف الوارد بالإعلان وأقرت أنها تُدعى "ميرفت أمين"، ومقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، واتفق معها على العمل طرفه.

وعقب مرور عدة ساعات حضرت السيدة للعمل طرفه، وأثناء ذلك فوجئ بانصرافها دون علمه واكتشف سرقة مبلغ مالي 61 ألف جنيه من داخل مسكنه، واتهمها بالسرقة.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أماني.أ"، 34 سنة، خادمة ومسجلة خطر، و"سيدة.ش"، 45 سنة، ربة منزل، وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف المتهمتان بمأموريات أسفرت إحداها عن ضبط الأولى بمسكنها بمحافظة الجيزة وبحوزتها مبلغ 34 ألف جنيه، كما أمكن ضبط المتهمة الثانية وبحوزتها دفتر توفير تابع لمكتب بريد الحرية الكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مودع به مبلغ 20 ألف جنيه.

وقالت التحقيقات بانه بمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها، واعترفتا بقيامهما بالنشر عن طلب فرصة عمل كخادمة بجريدة الوسيط بموجب بيانات غير صحيحة وباستخدام رقم هاتف محمول دون البيانات بقصد الإيقاع بضحايهم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية وأشياء ثمينة بأسلوب "المغافلة" دون ضبطهم.

وأضافت الأولى بأنها توجهت لمسكن المجني عليه عقب تواصله معها بناءا على الإعلان الوارد بجريدة الوسيط وتمكنت من الاستيلاء على المبلغ خلسة وفرت هاربة بينما انتظرت الثانية أسفل العقار، وبمواجهة المتهمة الثانية بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدتها، وأضافا بأن المبلغ المضبوط بحوزة المتهمة الأولى، والمودع بدفتر التوفير الخاص بالمتهمة الثانية من متحصلات الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمة الأولى واتهمها بالاشتراك مع المتهمة الثانية في ارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32140 لسنة 2017م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.