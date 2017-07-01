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بالصور.. القوات البحرية تسيطر على حريق نشب في 3 لنشات بالغردقة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. القوات البحرية تسيطر على حريق نشب في 3 لنشات بالغردقة

04:04 م السبت 01 يوليو 2017

كتب- مصطفى المنشاوي:

نجحت القوات البحرية في السيطرة على حريق نشب في 3 لنشات سياحي بالقرب من الغردقة ، وذلك بعد تلقي قاعدة البحر الأحمر البحرية إشارة استغاثة تفيد باشتعال النيران في اللنشات.

وقالت القوات المسلحة، إن وحدات القوات البحرية المكلفة بتأمين سواحل البحر الأحمر نجحت من السيطرة على حريق نشب في 3 لنشات سياحي بالقرب من الغردقة ، وذلك بعد تلقي قاعدة البحر الأحمر البحرية إشارة استغاثة تفيد باشتعال النيران في اللنشات.

وأضافت القوات المسلحة في بيان لها اليوم السبت، أنه على الفور صدرت الأوامر بتوجيه عدد من وحدات الإنقاذ التابعة للقوات البحرية تجاه منطقة الحدث، وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

حريق نشب في 3 لنشات بالغردقة (1)_1

حريق نشب في 3 لنشات بالغردقة (2)

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مصراوي Masrawy

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