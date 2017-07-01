مصدر بالكهرباء: من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات "هيدبحوا"

التحرير

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"تحديد الأسعار حاليًا في يد رئيس الوزراء ووزير الكهرباء"، هذا ما أكده مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يخص الأسعار الجديدة للكهرباء المفترض تطبيقها بداية من اليوم السبت كأول أيام شهر يوليو، حيث الموعد المحدد لزيادة أسعار فواتير الكهرباء وفقَا لتأكيدات سابقة على لسان رئيس الوزراء نفسه، بزيادة أسعار الكهرباء على استهلاك شهر يوليو الجاري وتحصيلها على فواتير شهر اغسطس المقبل.

الحكومة تزيد دعم الكهرباء 4 مليار فقط بعد طلب 34 مليارًا

المصدر أضاف لـ"التحرير"، اليوم السبت، أنه لا مفر من زيادة الأسعار، وذلك ردًا منه على البيانات العاجلة الصادرة مرارًا وتكرارًا من السادة أعضاء مجلس النواب، لمنع زيادة الأسعار، معقبًا على طلبهم بـ " يجبولنا فلوس من الحكومة بدل ما يطالبونا بعدم زيادة الأسعار"، كاشفَا عن أنه بعد مفاوضات استمرت لأكثر من شهرين بين وزير الكهرباء ورئيس الوزراء وعدد من وزارء المجموعة الاقتصادية لزيادة الدعم المخصص للكهرباء في موزانة السنة المالية الجديدة 2017 / 2018 بدلًا من 30 مليار جنيه ليصبح 64 مليارًا، بعد قرار تعويم الجنيه، إلا أن الحكومة رفعت قيمة الدعم بـ 4 مليارات فقط بدلًا من 30 مليار ليصبح 34 مليارًا فقط، مما يتطلب زيادة الأسعار بما لا يقل عن 30 مليار لتعويض هذا الفارق، وهو ما سيكشف عنه سيناريو زيادة الأسعار والذي من المفترض أن يعلنه وزير الكهرباء خلال أيام قليلة.

الكهرباء تقترض 20 مليارًا لسد ديون البترول

كما أشار المصدر إلى أن الوزارة بدأت في الاقتراض لسد ديونها، وذلك من خلال اقتراض 20 مليار جنيه في مارس الماضي لتوجيهها لصالح وزارة البترول بعد تخطي مديونيات البترول للكهرباء حاجز الـ 40 مليار جنيه.

وفيما يخص الأسعار المفترض تطبيقها، لفت المصدر إلى أن الأسعار رغم عدم إقرارها حتى كتابة هذه السطور، إلا أنه " توقع" السيناريو الأقرب للتطبيق، لكل الشرائح الخاصة بالقطاع المنزلي والبالغ عددها 7 شرائح.

زيادة الشريحة الأولى بـ 20%

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حيث كانت البداية مع الشريحة الأولى، وهي ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ التي تستهلك من 0 ﺇﻟﻰ 50 كيلو ﻭﺍﺕ ساعة شهريًا، واستهلاكهم “مروحة وتلفزيون صغير و3لمبات ومكواه وغسالة وردايو”، حيث من المتوقع زيادتها بنسبة 20 % بعد أن كانت في أخر زيادة بيوليو الماضي بـ 11 قرشًا.

وأضاف المصدر لـ" التحرير"، اليوم السبت، أن الشريحة الثانية وهي الشريحة التي تستهلك ﻣﻦ 51 ﺇﻟﻰ 100 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ساعة شهريًا، واستهلاكهم “مروحة وتلفزيون صغير و3لمبات ومكواه وغسالة وردايو”ستزيد بنسبة 30%، بعد أن كان سعرها في أخر زيادة يوليو الماضي بـ 19 قرشًا.

آما فيما يخص الشريحة الثالثة، وهي الشريحة التي تستهلك من 0 حتى 200 كيلووات ساعة شهريًا، واستهلاكهم ”مروحتان وتلفزيون و4لمبات ومكواه وثلاجة صغيرة 8 قدم ، وراديو، وتكييف صغير او غسالة، واى منهما يتم تشغيلها فى الاوقات التى يكون الاستهلاك أقل على باقى الاجهزة"، فأوضح المصدر، أنها ستزيد بنسبة 30% مثلها مثل الشريحة الثانية، بعد أن كانت في أخر زيادة بيوليو الماضي بـ 21.5 قرشًا للكيلو وات ساعة شهريًا.

وحسب المصدر، فالشريحة الرابعة وهي الشريحة التي تستهلك من 201 إلى 350 كيلووات ساعة شهريًا، واستهلاكهم "مروحتان ومكواه و6لمبات ووتكييف وثلاجة كبيرة ووغسالة وراديو وميكروويف وشاشة “lcd”، فمن المتوقع زيادته بـ 40%، بعد أن كان سعرها في أخر زيادة بـ 42 قرشًا.

زيادة الشريحة الخامسة بـ 50%

آما الشريحة الخامسة، وهي الشريحة التي تستهلك من 351 إلى 650، واستهلاكهم “مروحتان و8لمبات ومكواه وميكرو ويف و2تلفزيون وشاشة LCD، وتكييف وسخان كهربائى ، وغسالة وثلاجة كبيرة وتكييف كبير”، ومن المتوقع زيادتها لـ 50%، بعد أن كانت وفقًا لأخر زيادة بـ 55 قرشًا للكيلووات ساعة شهريًا، وتعد الشرائح الخمسة هى التي ستتمتع بالدعم من قبل الحكومة ووزارة الكهرباء.

أكثر من 650 كيلووات ساعة شهريًا بـ 97 قرشًا وبسعر التكلفة

وكشف المصدر أن الأسعار للشرائح بعد الـ 650 كيلووات ساعة شهريًا، سيتم محاسبتهم بسعر إنتاج الكهرباء وفقًا للسعر الحالي، والذي يتراوح ما بين 95إلى 97 قرشًا، قائلاً:” الناس اللي استهلاكهم أكثر من 650 كيلو وات ساعةشهريًا.. هيدبحوا"، مشددًا على أن الأسعار سالفة الذكر، هي الأقرب للتطبيق، وليست نهائية، كون القرار لا يزال في يد مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل حتى الآن لحين الإعلان الرسمي عن الأسعار.