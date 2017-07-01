نادية هنري: على الحكومة العدول عن سياساتها الاقتصادية

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قالت النائبة نادية هنري، عضوة مجلس النواب، إن قرار رفع أسعار الوقود قد يكون ضروريا في إطار الإصلاح الاقتصادي ولكن في الوقت نفسه قرارات رفع الدعم لابد أن تتخذ في إطار سياسات اقتصادية متكاملة تحمي المواطنين من آثارها الجانبية.

وأضافت في بيان، اليوم، السبت، إلى أنه قبل اتخاذ هذا القرار كان لابد أن يسبقه مجموعة من الإجراءات لتخفيف حدة آثاره الجانبية على المواطنين في مقدمتها تطوير منظومة النقل البري والنهري، ودعم أساطيل النقل الداخلي بحافلات آدمية تساعد من يريد توفير استهلاك الوقود بضمان وسيلة مواصلات محترمة له ولأسرته.

وطالبت بضرورة العدول عن سياسات هذه الحكومة التي لا تملك ولا إدارة اقتصادية ولا سياسية، وأن تتبنى رؤية اقتصادية وخطط للتنمية يكون هدفها علاج شامل متكامل للمشكلة الأساسية وعلاج الجذور وليس الفروع .

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وأشارت لضرورة الاستغلال الأمثل للموارد وبالأخص شعبية الرئيس السيسي واستثمار هذا الزخم الشعبي لرفع عجلة الإنتاج وإعادة النظر في هيكل الإنتاج ومواجهة المشكلة الـساسية التي غابت عنها كل الحكومات السابقة وهي وجود فجوات هائلة واختلالات عميقة في الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة والميزان التجاري.

وأوضحت أن «مشكلتنا إنه ليس لدينا إدارة اقتصادية ولا إدارة سياسية، وما زلنا نسير على نفس خطى السابقين الفاشلين»، مضيفة أن شعبية الرئيس السيسي هي ما تعطي لهذه الحكومة جراءة لاتخاذ هذه الاجراءات المنقوصة، وأرجوا أن تدرك هذه الحكومة أنها تسحب من هذا الرصيد الشعبي الملهم الحقيقي في إحداث التغيير وإعادة هيكلة عجلة الإنتاج.