السعودية تمدد مهلة «وطن بلا مخالف» شهرًا آخر 

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أعلنت السلطات السعودية تمديد حملة «وطن بلا مخالف» لمدة 30 يومًا تنتهي 24 يوليو الجاري، وذلك لمغادرة المخالفين لنظامي الإقامة والعمل من تلقاء أنفسهم من مختلف الجنسيات، حسبما ذكر اللواء سليمان اليحيى، مدير إدارة المديرية العامة للجوازات بالرياض.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرين بذلك من مكتبي التمثيل العمالي بالرياض وجدة، مشيرين إلى أن التمديد جاء بعد أن انتهت مدة الـ90 يومًا التي منحتها المملكة العربية السعودية لمخالفي نظامي الحج والعمرة لمغادرة المملكة إلى بلدانهم من تلقاء أنفسهم دون دفع غرامات تحت عنوان الحملة الوطنية، التي استفاد منها نحو 3544 مخالفا من مختلف الجنسيات في السعودية، وجار تحديد أعداد المصريين الذين غادروا المملكة خلال هذه الحملة.

وناشد «سعفان»، اليوم السبت، مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من المصريين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة أو لم يغادروا قبل انتهائها بضرورة سرعة التقدم لدى إدارة الوافدين في المناطق، لإنهاء إجراءات الاستفادة والمغادرة قبل انتهاء مهلة الـ30 يومًا التي تم الإعلان عنها من قبل السلطات السعودية.

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ودعا الوزير المواطنين المصريين المخالفين ممن لديهم استفسارات أو انتهت صلاحية جوازات سفرهم إلى التقدم فورًا للسفارة بالرياض أو القنصلية بجدة أو مكتبها الدائم في مركز توقف الشمسي (مبني 4) أو مكتب التمثيل العمالي للاستعلام واستخراج وثائق السفر حتى يمكنهم الحصول على تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية، مؤكدًا أن المستشارين العماليين بالرياض وجدة على أتم استعداد لتسهيل إجراءات سفر المخالفين في إطار دورهم في رعاية وحماية العمالة المصرية.

وأشار تقريرا المستشارين حسام طلبة بالرياض، ورمضان عثمان بجدة، إلى أن التمديد يشمل المتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو مرور أو عبور، وكل من يحمل إقامة نظامية «هوية مقيم» في المملكة وانتهت صلاحيتها ولم يقم بتجديدها أو من قدم إلى السعودية بتأشيرة عمل ولم يصدر له إقامة بعد 900 يوم، ومن عليه مخالفة حج دون تصريح، وبلاغ تغيب عن العمل «هروب» قبل تاريخ الإعلان عن مد المهلة، والمتسللين عبر أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سوف يتعرض المخالف لعقوبة السجن والغرامة المالية والترحيل إذا كان المخالف وافدًا.