أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس «المصريين الأحرار»: تأثير 30 يونيو امتد للمنطقة العربية وليس مصر فقط

Google+ Print
رئيس «المصريين الأحرار»: تأثير 30 يونيو امتد للمنطقة العربية وليس مصر فقط رئيس «المصريين الأحرار»: تأثير 30 يونيو امتد للمنطقة العربية وليس مصر فقط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال بيان، تهنئة بذكرى«ثورة30 يونيو»، إنها «ثورة متفردة، قام بها الشعب على الفاشية الدينية، ولإفشال العمل على تدمير الهوية الوطنية المصرية».

وأضاف اليوم، السبت، أنها «تفردت لعدة أسباب منها، أنها لم تكن مركزية، ولم تكن مقتصرة على العاصمة والمحافظات، بل طالت النجوع، والقرى، وهبّ فيها كل الشعب المصري بمثقفيه، وعماله، وموظفيه».

شاهد أيضا

وأوضح أنه «كلما مر الوقت أدركنا قيمة ثورة30 يونيو، وتأثيرها الذي لم يقتصر على فقط، بل طال المنطقة العربية، والعالم الذي بدأ يدرك اليوم أن هذا الخطر لم يكن ليصيب مصر فقط، وأدرك الغرب الأقنعة المزيفة بعدما اكتووا بنار الإرهاب».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول