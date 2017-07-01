رئيس «المصريين الأحرار»: تأثير 30 يونيو امتد للمنطقة العربية وليس مصر فقط

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قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال بيان، تهنئة بذكرى«ثورة30 يونيو»، إنها «ثورة متفردة، قام بها الشعب على الفاشية الدينية، ولإفشال العمل على تدمير الهوية الوطنية المصرية».

وأضاف اليوم، السبت، أنها «تفردت لعدة أسباب منها، أنها لم تكن مركزية، ولم تكن مقتصرة على العاصمة والمحافظات، بل طالت النجوع، والقرى، وهبّ فيها كل الشعب المصري بمثقفيه، وعماله، وموظفيه».

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وأوضح أنه «كلما مر الوقت أدركنا قيمة ثورة30 يونيو، وتأثيرها الذي لم يقتصر على مصر فقط، بل طال المنطقة العربية، والعالم الذي بدأ يدرك اليوم أن هذا الخطر لم يكن ليصيب مصر فقط، وأدرك الغرب الأقنعة المزيفة بعدما اكتووا بنار الإرهاب».