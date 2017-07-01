إحباط هجرة غير شرعية لـ97 شخصًا بالإسكندرية

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واصلت القوات البحرية المصرية تنفيذ مهامها فى تأمين وحماية السواحل والحدود البحرية المصرية، ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كل الاتجاهات الاستراتيجية، ونجح رجالها اليوم فى إحباط محاولة هجرة غير شرعية شمال غرب الإسكندرية، بعد ورود معلومات تفيد بتنفيذ أحد "بلنصات" الصيد محاولة هجرة غير شرعية لأوروبا.

عقب ورود المعلومات، صدرت الأوامر من القياة العامة بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية لإجراء عمليات بحث وتفتيش موسعة بالمنطقة، أسفرت عن العثور على "بلنص" صيد بالمنطقة شمال غرب الإسكندرية، وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين أنه يحمل على متنه 97 فردا فى رحلة هجرة غير شرعية، وتنوعت جنسياتهم بين مصر وإريتريا والصومال والسودان وسوريا واليمن وتشاد، إضافة إلى طاقم البلنص وعددهم 4 أفراد.

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تم اقتياد البلنص والأفراد إلى القاعدة البحرية فى "رأس التين"، إذ قدمت لهم عناصر القوات البحرية الرعاية الطبية والإدارية اللازمة، وتم تسليمهم لجهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى سياق آخر، تمكنت وحدات القوات البحرية المكلفة بتأمين سواحل البحر الأحمر، من السيطرة على حريق نشب فى 3 "لنشات" سياحية بالقرب من الغردقة، وذلك بعد تلقى قاعدة البحر الأحمر البحرية إشارة استغاثة تفيد باشتعال النيران فى اللنشات، وعلى الفور صدرت الأوامر بتوجيه عدد من وحدات الإنقاذ التابعة للقوات البحرية لمنطقة الحدث، وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون أى إصابات.