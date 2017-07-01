الإثيوبي "تيدروس" يتولى إدارة منظمة الصحة العالمية

(أ ف ب):

تولى الإثيوبي تيدروس ادناهوم جيبريسوس مهامه، السبت، على رأس منظمة الصحة العالمية إحدى أبرز وكالات الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت المنظمة في بيان.

ويخلف جيبريسوس (52 عاما) المتخصص في الملاريا، الصينية مارجريت تشان التي تولت منصب المديرة العامة للمنظمة لأكثر من عشر سنوات، منذ الأول من يناير 2007.

وبذلك يكون تيدروس الذي انتخبته الجمعية العالمية للصحة التي تضم الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في 23 مايو 2017 أول افريقي يتولى هذا المنصب.

وقبل تعيينه على رأس المنظمة ومقرها جنيف، شغل غيبريسوس منصب وزير للخارجية في إثيوبيا بين 2012 و2016. وكان قبلها وزيرا للصحة بين 2005 و2012.

تتولى منظمة الصحة العالمية التي توظف 8 آلاف شخص في مختلف أنحاء العالم، تنسيق التحرك في مواجهة الأوبئة مثل ايبولا وتحديد المعايير للأنظمة الصحية في كل الدول.