أجرى له عملية "اللوز".. عامل يتهم طبيب بالتسبب في وفاة ابنه بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

اتهم عامل بمركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، اليوم السبت، في محضر شرطة برقم " 14 أحوال"، طبيب أنف وأذن وحنجرة بالإهمال والتسبب في وفاة ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات، عقب إجراء عملية استئصال اللوزتين، داخل عيادته الخاصة بمدينة البلينا.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل بلاغًا من "شحاتة. أ، 34 عامًا"، عامل، يقيم دائرة مركز البلينا يتهم فيه "ف. ف. إ" طبيب أنف وأذن وحنجرة، بالتسبب في وفاة ابنه، عقب إجراء عملية استئصال اللوزتين له داخل عيادته الخاصة ببندر المدينة دائرة المركز.

وبمعاينة فريق ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، بإشراف العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية لعيادة الطبيب المذكور عثر على الطفل المتوفي ملفوفًا داخل ملاية أسفل سرير العمليات، كما عثر بالعيادة على 3 أطفال آخرين مُجرى لهم عمليات استئصال اللوزتين، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام بسيارات إسعاف، كما تبين من معاينة الضباط للعيادة أن العيادة غير آدمية، وتنبعث منها رائحة كريهة وغير نظيفة.

وتحفظت قوات الأمن على العيادة تحت تصرف النيابة التي أخطرت لتتولى التحقيقات.