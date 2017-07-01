"وكلاء مواد البناء" بالإسكندرية : 80 جنيهًا زيادة في طن الأسمنت بعد ارتفاع أسعار الوقود

الإسكندرية- محمد البدري:

قال محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدي الأسمنت ووكلاء مواد البناء بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن السوق، شهد اليوم السبت، زيادة بلغت 80 جنيهًا في سعر طن الأسمنت، لتصل قيمته 810 جنيه بدلًا من 730 جنيهًا، مبينا أن ذلك نتيجة طبيعية لقرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.

وأضاف "مخيمر" في تصريح صحفي له، اليوم السبت، أنه إذا كانت الحكومة استخدمت سلطتها في زيادة أسعار الوقود، فعليها أن تستخدم نفس السلطة في الرقابة على الأسواق، تحسبًا لظهور موجة غلاء جنونية في كافة السلع التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود سواء في التصنيع أو حتى في عمليات نقل المنتج.

وطالب بضرورة تدخل الحكومة بفرض رقابة فعلية على الأسواق حتى لا يرفع كل شخص الأسعار حسب رغبته، بهدف وضع تسعيرة مناسبة لفارق السعر وفي الوقت نفسه تكون مناسبة للمواطن الذي يدفع النسبة الأكبر من تبعات تلك القرارات.

في سياق متصل أوضح رئيس شعبة وكلاء مواد البناء، أن أزمة قضايا التهرب الضريبي التي تم على إثرها إحالة بعض التجار والوكلاء بلغ عددهم 397 شخصًا إلى النيابة للتحقيق، في طريقها إلى الحل بعد تفهم النيابة العامة وضع التجار الذين أكدوا عدم ارتكابهم، التهم المنسوبة إليهم، على حد قوله.

وأشار إلى أن بعض التجار قدموا مستندات تبين أن المستحقات المالية هي جزء من رأس مال التاجر وليس تهرب ضريبي كما اتهمتم مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن النيابة تفهمت موقفهم وأعادت القضية إلى مكافحة التهرب الضريبي لإعادة النظر فيها، ولم تحيلها للمحكمة.

كانت الحكومة، قد أعلنت الخميس الماضي رفع أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 42 و55 في المائة، ووفقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتين من 3.5 جنيه إلى خمسة جنيهات، أي بنسبة زيادة 42% وارتفع سعر لتر بنزين 80 والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.5 جنيه، أي بزيادة نسبتها نحو 55%، كما ارتفع سعر اسطوانة الغاز إلى الضعف، من 15 إلى ثلاثين جنيها.