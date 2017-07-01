طرق لتقشير الطماطم في ثوان

مصراوي Masrawy



كتب - هشام عواض:

يحتاج البعض في تحضير بعض الأطباق التي تحتوي على الطماطم إلى تقشيرها، إلا أن ربما قد يحتاج إلى اختصار الوقت خاصة للزوجة العاملة التي تريد تحضير الطعام في أسرع وقت.

وتواجه مشكلة أخرى، أنه خلال تقشير ثمرة الطماطم ربما تنزع جزء من لب الثمرة مع القشر. وهناك طريق سريعة للتقشير، وهي:

- إنزعي جذع حبة الطماطم واغسليها ثم جففيها.

- أدخلي فيها شوكة.

- عرضيها للنار الهادئة من كل الجهات لمدة 15 إلى 25 ثانية حتى تبدأ قشرتها بالتشقق.

- اتركي حبة الطماطم تبرد ثم قشريها انطلاقًا من الشقوق.

كذلك يمكنك أن تستخدمي طريقة أخرى:

- ارسمي بواسطة السكين علامة X على قشرة الطماطم.

- انقعي حبة الطماطم لبضع ثوان في الماء المغلي ثم في الماء البارد مع مكعبات الثلج.

- ثم قشريها برفق.