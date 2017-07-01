مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض.. مسيرة 47 عامًا داخل القضاء

مصراوي Masrawy

كتب- طارق سمير:

ولد المستشار مجدي محمود طه أبو العلا الرئيس الجديد لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، في أول نوفمبر 1948، وتخرج في كلية الحقوق (ليسانس حقوق) بجامعة القاهرة عام 1969 بتقدير جيد.

عين بدرجة معاون بالنيابة العامة في 14 مارس عام 1970، ثم مساعدا بالنيابة في 29 يوليو 1973، ورقي وكيلا للنائب العام في 25 ديسمبر 1973، ثم وكيلا للنيابة من الفئة الممتازة في أول يونيو 1976 .

وعين المستشار مجدي أبو العلا قاضيا بالمحاكم الابتدائية في 17 سبتمبر 1979، ثم رئيس محكمة من الفئة (ب) في 19 أغسطس 1980، ثم رئيس نيابة من الفئة (ب) بنيابة النقض في 16 أغسطس 1981، ثم رئيس نيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض في 8 أغسطس 1983 .

كما عين "أبو العلا" محاميا عاما بنيابة النقض في 26 أغسطس 1987، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف في 22 أغسطس 1989، ثم مستشارا بمحكمة النقض في أول أكتوبر 1991، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض في 24 مارس 1994 .

وانتدب المستشار مجدي أبو العلا عضوا لمحكمة القيم اعتبارا من سنة 1995 حتى 1999 .

كما أعير لدولة الكويت خلال الفترة من 6 سبتمبر 2000 وحتى 16 سبتمبر 2006، وتولى بتاريخ 5 يونيو 2011 رئاسة الجنة الخاصة بنظر التظلمات الواردة من خريجي كليات الحقوق من دفعات 2008 وما قبلها .

أدى رؤساء الهيئات القضائية الجدد اليوم السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم: القاضي مجدي محمود طه أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسا لهيئة قضايا الدولة والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد وأكد حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة واحترام مؤسسة القضاء باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الهامة في الدولة وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور.

وأشار إلى أهمية العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم وتعريفهم بمسئولياتهم.

كما منح الرئيس السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مصطفى جمال الدين محمد شفيق رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار على زكى نبوي سكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار على محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التقدير لرؤساء الهيئات القضائية السابقين، مشيراً إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفانٍ في تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

وأكد الرئيس أن المكرمين كانوا بمثابة القدوة المشرفة ومثالاً يحتذى به في إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه الخير للوطن، مشيداً بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري.

