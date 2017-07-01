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السجن 3 سنوات لـ 5 متهمين في قضية "اقتحام مركز العياط"

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مصراوي Masrawy

السجن 3 سنوات لـ 5 متهمين في قضية "اقتحام مركز العياط"

12:30 م السبت 01 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور .. تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا بقضية

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بالصور .. تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا بقضية "داعش عين شمس" لـ

كتب- أحمد أبو النجا:
تصوير – علاء أحمد :
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات لخمس متهمين، وتغريم المتهمين ألف جنيه، لكل منهم.

كما قضت المحكمة بالسجن سنه واحدة لمتهم، وبراءتهم جميعًا من التهم الأخرى المنسوبة إليهم، في إعادة محاكمتهم في واقعة "اقتحام مركز شرطة العياط".

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يوما اعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر، وتكدير السلم العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

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