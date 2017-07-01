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القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية شمال غرب الأسكندرية

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مصراوي Masrawy

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية شمال غرب الأسكندرية

03:46 م السبت 01 يوليو 2017

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية شمال غرب الأسكندرية

هجرة غير شرعية

كتب- مصطفى المنشاوي:

نجحت القوات البحرية في إحباط محاولة هجرة غير شرعية شمال غرب الأسكندرية، بعد العثور على بلنص يحمل على متنه 97 فردا من جنسيات مختلفة

وقالت القوات المسلحة، إن القوات البحرية نجحت في تنفيذ مهامها فى تأمين وحماية السواحل المصرية ودعم أعمال البحث والانقاذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية .

وأضافت القوات المسلحة في بيان لها اليوم، أن رجال القوات البحرية نجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية شمال غرب الأسكندرية وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتنفيذ احدي بلنصات الصيد محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.

وتابعت: على الفور صدرت الأوامر من القياة العامة بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية لإجراء عمليات بحث وتفتيش موسعة بالمنطقة أسفرت عن العثور على بلنص صيد بالمنطقة شمال غرب الاسكندرية ، وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين أنه يحمل على متنه 97 فردا هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة ( – اريتريا – الصومال – السودان – سوريا – اليمن – تشاد) بالإضافة إلى طاقم البلنص وعددهم 4 أفراد.

وأشارت القوات المسلحة إلى إنه تم إقتياد البلنص والأفراد إلى القاعدة البحرية برأس التين حيث تم تقديم الرعاية الطبية والادارية اللازمة لهم وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.​

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